Fafá diz que Mossoró está mobilizada no combate à dengue Na última semana, Ministério da Saúde divulgou o mapa da dengue no Brasil; Mossoró está entre os cinco municípios que atualmente estão em situação de risco para a ocorrência de surto de dengue.

“Recebemos com surpresa. Até porque no ano passado Mossoró foi um dos municípios do Rio Grande do Norte com menor incidência de dengue”.



A afirmação é da prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, sobre o mapa da dengue no Brasil divulgado esta semana, pelo Ministério da Saúde, que apontou Mossoró entre os cinco municípios brasileiros em situação de risco para surto da doença.



“Acredito que essa situação seja em virtude das chuvas atípicas que caíram na região”, afirma a prefeita de Mossoró.



Segundo ela, desde que a Prefeitura foi notificada que equipes de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando intensivamente na busca ativa de locais que porventura possam ter focos de lavas.



Além disso, ainda segundo ela, a Prefeitura está desenvolvendo trabalhos de conscientização junto à população. “É muito importante que cada cidadão contribua no combate ao Aedes aegypti”.



De acordo com o relatório, Mossoró apresenta um índice de infestação de 6,8%, quando o índice para risco de surto é a partir de 4% e o satisfatório seria menos de 1%.



De todos os 161 municípios em que o Ministério da Saúde realizou coleta, apenas dois, Itabuna (BA) e Epitaciolândia (AC), apresentaram índices piores, 15,6% e 7,4%, respectivamente. Já Natal ficou entre as capitais em situação de alerta por apresentar um índice de 1,9%.