Currais Novos: juiz decide afastar Geraldo Gomes e a vice Milena Galvão da Prefeitura

Blog do Marcos Dantas Prefeito e vice de Currais Novos são afastados dos cargos.

A reportagem doentrou em contato com o prefeito nesta manhã de quarta-feira (21) que evita falar pessoalmente com a imprensa. A sua assessoria de imprensa informou que "o prefeito ainda não foi notificado oficialmente”.No entanto, o chefe do cartório eleitoral da cidade, Raiumundo Nonato, informou que as notificações estão em fase de preparação e "os citados na sentença serão notificados Aainda hoje". Caso a medida seja confirmada (ainda cabe recurso) quem assume o lugar de Geraldo é o presidente da Câmara, vereador João Neto, pertencente ao mesmo partido, o DEM, até novas eleições serem convocadas."Os envolvidos ainda podem recorrer em 2ª e 3ª instância", declarou o chefe do cartório eleitoral de Currais Novos.