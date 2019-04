G-10 define quatro pré-candidatos para presidência da Câmara Municipal de Natal

Júlio Pinheiro Heráclito Noé confirma escolha de pré-candidatos no G-10.

na tarde desta sexta-feira (26) que o G-10 já tem sim possíveis candidatos à Presidência da Câmara Municipal de Natal. Na última reunião do grupo, realizada na quinta-feira (25), no escritório do também eleito para Câmara, Ney Lopes Júnior, quatro nomes foram definidos como pré-candidatos, o que não impede que até a decisão final, outros vereadores eleitos ou reeleitos entrem na disputa.Por enquanto os pré-candidatos, além do próprio Heráclito Noé (PPS), são: Aquino Neto (PV), Franklin Capistrano (PSB) e Ney Lopes Júnior (DEM)“Ainda não está nada definido. Amanhã (sábado) vamos nos reunir para analisarmos aqueles que já se colocaram como pré-candidatos e, quem sabe, definirmos o representante do grupo. Estamos conversando”, reforçou o futuro vereador.Heráclito Noé também afirmou que o grupo deve ganhar um novo adepto. “Tem mais um vereador conversando conosco, mas não posso falar quem é. Estamos guardando a sete chaves este nome”, disse ele.Questionado sobre a possibilidade do vereador eleito Raniere Barbosa (PRB) deixar o grupo e se unir aos que apóiam a reeleição do atual presidente da Casa, Dickson Nasser, Heráclito foi enfático. “Não existe isso. Até porque Raniere é ligado a Carlos Eduardo e o prefeito já pediu ao vereador eleito que ele permaneça no G-10”.Sobre uma possível conversa entre a prefeita eleita, Micarla de Sousa e o grupo na definição do futuro representante do G-10 na disputa à Presidência da CMN, o parlamentar ressaltou que a escolha do nome não tem nada a ver com a aprovação da pevista.“Buscamos um nome que tenha sintonia com Micarla, mas isso não quer dizer que dependemos da aprovação dela. O que sei é que alguns vereadores do grupo estão conversando individualmente, mas não temos agendado nenhum encontro com a prefeita eleita”.O vereador eleito confirmou que até a próxima terça-feira (30) o nome estará definido, quase as vésperas da eleição que acontece no dia 1º de janeiro de 2009.