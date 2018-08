Congresso de Águas Subterrâneas começa na próxima semana Acontecerão também, o XVI Encontro Nacional de Perfuradores de Poços e a Feira Nacional da Água.

A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) e a Agência Nacional de Águas (ANA) realizarão no próximo dia 11, o XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, a partir das 20h, no Hotel Pirâmide.



O congresso permanecerá até o dia 14, com o tema "Água Subterrânea para hoje e sempre". O evento trará a tona assuntos como águas subterrâneas nas regiões metropolitanas, alinização, prospecção, relação das águas com petróleo, mineração e indústria/condomínios.



Simultaneamente ao congresso, acontece o XVI Encontro Nacional de Perfuradores de Poços e a Feira Nacional da Água (Fenágua).







Fonte Semarh