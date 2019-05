Infraero registra 239 vôos atrasados e 30 cancelados no domingo

Até as 18h deste domingo (4), o número de vôos atrasados em todo o país chegou a 239 (18,5%) e de cancelamentos somou 30 (2,3%), do total de 1.291.No aeroporto com maior número de vôos programados para o horário (189), Guarulhos, em São Paulo, 43 ( 22,8 %) atrasaram e cinco (2,6 %) foram cancelados. Em Congonhas, dos 133 programados, 13 ( 9,8 %) atrasaram e sete ( 5,3 %) foram cancelados.No Galeão, Rio de Janeiro, das 117 decolagens previstas, 42 ( 35,9 %) atrasaram e nenhuma foi cancelada. Em Brasília, dos 92 vôos programados, 15 (6,3 %) atrasaram e quatro (4,3 %) foram cancelados.

* Fonte: Agência Brasil.