Mais dois técnicos "caem" no Campeonato Estadual Samuel Cândido e Jasón Vieira não resistiram aos resultados. O primeiro foi demitido enquanto o outro entregou o cargo.

Samuel Cândido não resistiu ao empate contra o Santa Cruz e foi demitido pelos dirigentes do Leão mossoroense. Em sete jogos, o técnico teve um retrospecto com duas vitórias e cinco empates.



Alguns jogadores do elenco - indicados por Samuel Cândido - também devem sair do clube. Quem assume interinamente é Miranda, o preparador de goleiros do Baraúnas.



A goleada sofrida para o Potiguar de Mossoró foi o suficiente para o técnico Jasón Vieira entregar o cargo aos dirigente do Corintians de Caicó. O auxiliar técnico Sérgio Maria é quem vai comandar o clube enquanto um novo treinador não é contratado.



Este já é o segundo clube que Jasón treina no Estadual deste ano. O primeiro foi o Real Independente, de Jardim de Piranhas.