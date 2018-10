FNA realiza II Corrida da Ponte

No próximo dia 21 de Novembro será realizada em Natal a II edição da Corrida da Ponte, evento que conta com participação de pessoas de ambos os sexos. A prova tem o percurso de 15 km e terá a largada na Rota do Sol, próximo ao Estádio Frasqueirão às 15h30 (categoria feminina e portadores de necessidades especiais) e às 15h40 (categoria masculina). A chegada acontece na área de lazer da Praia do Forte.São esperados 500 participantes divididos em dez categorias masculinas e sete femininas. A idade mínina para participar da corrida é de 18 anos de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Atletismo. A corrida ainda conta com a participação de portadores de necessidades especiais mediante a apresentação da declaração médica do Conselho Regional de Medicina (CRM).Os cadeirantes inscritos podem participar da corrida com o auxílio de cadeira de rodas não motorizadas e sem o auxílio de terceiros. Os deficientes visuais parciais ou totais participam com o atleta guia, mas os acompanhantes não recebem nenhuma classificação ou premiação.Na premiação, somente os cinco primeiros colocados da categoria geral masculina ou feminina serão sorteados. Haverá o sorteio de 20 vale-tênis para os inscritos que participarem efetivamente da prova, ficando de fora os vencedores da categoria geral. A corrida é uma reralização da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do RN e da Federação Norte-rio-grandense de Atletismo.

Premiação:

1º Lugar – Notebook + troféu2º Lugar – TV 29 polegadas + troféu3º Lugar – TV 21 polegadas + troféu4º Lugar – Vale-tênis do valor de R$ 300 + troféu5º Lugar – TV 14 polegadas + troféu

Categorias:

Maculina:

M1- 18-29 anosM2- 30-34 anosM3- 35-39 anosM4- 40-44 anosM5- 45-49 anosM6- 50-54 anosM7- 55-59 anosM8- 60-64 anosM9- 65-69 anosM10- 70 anos em diante



Feminina:

F1- 18-29 anosF2- 30-34 anosF3- 35-39 anosF4- 40-44 anosF5- 45-49 anosF6- 50-54 anosF7- 55 anos em diante