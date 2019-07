Servidores da educação de Natal e do Estado ameaçam não iniciar ano letivo

Ana Paula Oliveira Fátima Cardoso, coordenadora geral geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN).

“Desde dezembro nós enviamos ofício. Hoje já é dia 13 de janeiro, e ninguém nos chamou para conversar”, disse a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN), Fátima Cardoso, durante a realização do seminário “Educação Municipal: programas governamentais para a Educação Básica e a implantação do Piso Salarial”, que é realizado na manhã desta terça-feira (13), no auditório do Cefet.

Assembléia

Os servidores da educação se reunirão em assembléia no dia 9 de fevereiro, às 8h, na escola estadual Winston Churchill. Na ocasião, eles decidirão pelo início ou não da greve.