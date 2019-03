Eletrodos: quanto mais imperceptível, melhor Pesquisa estuda alterações provocadas por eletrodos para que, no futuro, eles possam ser implantados em cérebros humanos.

A história de como Marco Aurélio de Moura Freire chegou ao Instituto Internacional de Neurociências de Natal - Edmond e Lily Safra (IINN - ELS) é uma daquelas coincidências difíceis de acreditar. Natural de Recife, ele já havia morado em várias cidades, acompanhando o trabalho do pai, quando se estabeleceu no Pará e começou sua formação acadêmica.



A cidade potiguar, onde viveu por apenas dois anos e meio da adolescência, marcou sua memória e sua vida: ele decidiu que era aqui que viveria quando conquistasse a independência.



Ainda na graduação de biologia na Universidade Federal do Pará, entrou para o grupo de neurofisiologia do professor Antônio Pereira, que mais tarde sairia para fazer especialização no laboratório da Duke, de Miguel Nicolelis. Já era 2004 e o neurocientista paulista estava recrutando cientistas em todo o Brasil para popular o Instituto. Pereira lembrou de Marco, que foi convidado para participar da Reunião da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (Fesbe).



Depois de assistir a uma roda de capoeira da qual participava seu futuro coordenador, Sidarta Ribeiro, foi submetido a uma entrevista esquisita de emprego, com perguntas como "qual a sua disposição para começar um trabalho do zero?" e "qual sua motivação para ir atrás de um sonho?". Foi aprovado.



"Simplesmente botei as roupas na mala e vim", lembra Marco. Simplesmente? Ele abandonou um doutorado no meio, onde estudava os efeitos da intoxicação por mercúrio em cérebro de roedores, e encarou o início do Instituto, onde havia apenas um prédio, alugado, e mais dois pesquisadores.



Era final de 2005, e ele lembra das várias madrugadas que varou dentro do Instituto esperando os equipamentos comprados no exterior, o que demorava meses para chegar por conta da burocracia da importação brasileira.



Depois de terminar de escrever o doutorado usando os resultados obtidos no Pará, ao mesmo tempo em que ajudava a montar o laboratório de neurofisiologia, Marco entrou para a linha de pesquisa que estuda a interface cérebro-máquina - um braço daquela desenvolvida por Nicolelis no laboratório de Duke - e começou a estudar o efeito não mais de mercúrio, mas de eletrodos, no cérebro de roedores. "Sempre gostei de estados alterados", explica.



Nessa linha de pesquisa, o objetivo é "enxergar" como os neurônios se comportam ao dar um comando, como mexer um braço, por exemplo. Para isso, os cientistas implantam eletrodos nos cérebros de roedores ou macacos e, depois de colocá-los numa gaiola especial, interpretam as ondas emitidas pelos equipamentos num computador.



Assim, eles começam a interpretar, para cada ação executada, o padrão de ondas que a antecede, o comando cerebral do animal. O objetivo é fazer com que esses eletrodos, implantados em cérebro de pessoas paraplégicas, por exemplo, possam "interpretar" a vontade dessas pessoas e, acoplados a um protótipo, fazer com que seus braços e pernas se movimentem.



É aí que entra o trabalho de Marco. Para que esses eletrodos sejam implantados em cérebros humanos - o que já foi feito pouquíssimas vezes pelo próprio Nicolelis durante cirurgias de remoção cerebral -, é necessário que eles causem o menor dano possível no tecido cerebral, para que não prejudiquem sua função ou interfiram nos sinais captados. Em outras palavras, o eletrodo deve passar despercebido.



O eletrodo de tungstênio, com 35 micrômetros de diâmetro (espessura de um fio de cabelo), usado nas pesquisas do Instituto não tem causado tanta reação tecidual. "Este parece ser um bom candidato", avalia Marco, que acaba de apresentar seus dados no encontro da Society for Neurosciences, nos Estados Unidos, o maior do mundo em neurociências. Ele pretende agora estudar eletrodos fabricados com outros materiais.



E espera estar vivo quando as pessoas começarem a sair por aí com esses conectores implantados na cabeça? "Se isso acontecer em 40 anos, sim", brinca. Caso a neurociência continue avançando com a mesma velocidade dos últimos anos - há pouco mais de um século a grande questão era saber se o cérebro era ou não uma massa uniforme e indivisível - será possível que isso aconteça antes que chegue a meio século. Ele tem 31 anos.



*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 37 - de 13 a 19 de dezembro