Exame de ordem da OAB será no domingo Candidatos terão que acertar no mínimo 50% das 100 questões de múltipla escolha da primeira etapa.

A OAB/RN aplica a prova do Exame de Ordem para no próximo domingo (18), às 14h, em Natal, Caicó e Mossoró. Os 1.083 candidatos devem chegar ao local de prova com uma hora de antecedência portando documento de identificação original com foto.



A primeira fase do exame possui 100 questões de múltipla escolha, com quatro opções de resposta cada, sobre Direitos Constitucional, Civil, Empresarial, Penal, do Trabalho, Administrativo, Tributário, Processual Civil, Processual Penal além de questões sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina.



Para fazer as provas da segunda fase, que serão realizadas no dia 1º de março, o candidato precisa acertar, no mínimo, 50% das 100 questões de múltipla escolha.



A segunda etapa é uma prova prática, composta de duas partes: redação de peça profissional e cinco questões práticas na forma de situações-problema.



Tanto a peça profissional como as questões práticas versam sobre a área do Direito escolhida pelo candidato na inscrição.



O Exame de Ordem não tem reserva de números de vagas, basta o examinando

alcançar a nota mínima que o habilitará a solicitar a inscrição nos quadros

da Ordem, se não houver qualquer impedimento legal.