Corpo de natalense assassinada na Espanha é enterrado no Bom Pastor Vanessa Ferreira foi morta com um tiro pelo namorado no dia 1º de outubro. Corpo foi velado sexta-feira e está sendo sepultado neste sábado, na zona Oeste de Natal.

O corpo da natalense Vanessa Ferreira, de 26 anos, assassinada na Espanha, chegou nesta sexta-feira (7), às 17h30, ao Rio Grande do Norte. Ela foi morta a tiros pelo militar Rodrigo, 33 anos, em 1º de outubro deste ano. O sepultamento está acontecendo neste sábado (8), no cemitério Bom Pastor, zona Oeste de Natal.



O caso chocou familiares de Vanessa. A emoção tomou conta no velório que ocorreu na sexta-feira (7). Vanessa deixou dois filhos, um de dez e outro de seis anos. As despesas do translado do corpo de Vanessa foram pagas pelo governo do Estado.



A tragédia do dia 1º de outubro foi testemunhada pelos vizinhos do casal que denunciaram à polícia. Seis horas depois de perseguição policial, Rodrigo atirou na própria cabeça. Morreu dois dias depois.



O namorado era pára-quedista. Os dois teriam começado a brigar porque ele não concordava com uma viagem para Natal que Vanessa pretendia fazer. De acordo com a mãe da vítima, a natalense possuía 20 mil euros antes de morrer.



Vanessa viajou para a Espanha 2006. Anteriormente, ele já tinha viajado para a Europa com estrangeiros que conheceu em Ponta Negra na Copa do Mundo de 2002.