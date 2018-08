ABC/UnP/ART&C perde e não avança à fase final da Taça Brasil de Futsal Derrota para o Fortaleza por 1 a 0, na manhã deste domingo (9), acabou com as chances do alvinegro.

Com uma campanha aquém da esperada, o ABC/UnP/ART&C deu adeus ao sonho de disputar a fase final da Taça Brasil de Futsal ao ser derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 na manhã deste domingo (9), no ginásio da Faculdade Católica Marista, que fica na capital cearense.



O alvinegro não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos disputados. No sábado (8), ficou no empate sem gols contra o Horizonte e neste domingo (9) foi derrotado pelo Fortaleza. No final, a equipe do Horizonte, que havia vencido o Fortaleza na sexta-feira (7) por 2 a 0, se classificou para a fase final da Taça Brasil de Futsal.



A fase final ainda não tem um local definido para ser disputada. A princípio, seria realizada em Macapá, no Amapá, mas há informações da Confederação Brasileira de Futsal que as dimensões do ginásio não estão dentro das determinações oficiais. Com isso, a decisão pode ser transferida para a cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.