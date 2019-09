CMN adia audiência sobre crise na Saúde

Elpídio Júnior Franklin Capistrano: audiência sobre crise na Saúde só no dia 3 de fevereiro.

Após a composição das comissões técnicas da Casa, o vereador Franklin Capistrano, que mais uma vez preside a comissão de Saúde da CMN, se apressou para marcar a discussão sobre o assunto, que vai ocorrer pela primeira vez na atual legislatura.“Não teria sentido discutirmos sem que todas as autoridades pudessem estar presentes. Vamos fazer a audiência na próxima terça, porque é obrigação desta Casa também entrar no assunto”, diz o parlamentar.A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, afirmou que o que vai ocorrer é apenas um encontro de rotina entre os membros da pasta e demais entidades que vêm debatendo sobre a crise na Saúde. A reunião teria início por volta das 15h.A audiência na CMN foi remarcada para o dia 3 de fevereiro, às 10h, e vai ocorrer no âmbito da comissão de Saúde da Casa que, além de Franklin Capistrano, conta também com os vereadores Adão Eridan (PR), Maurício Gurgel (PHS), Ney Lopes Júnior (DEM) e Hermano Moraes (PMDB).