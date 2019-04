INSS convoca nesta semana 2,2 mil segurados para perícia médica

Brasília - Cerca de 2,2 mil pessoas que estão afastadas do trabalho e recebendo há dois anos auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a ser chamadas nesta segunda-feira (22) para reavaliação médica. Os segurados terão prazo de dez dias para marcar a perícia.Segundo o secretário de Políticas de Previdência Social, Helmut Schwarzer, depois que o INSS adotou um tratamento mais severo para identificar se o segurado está realmente incapacitado para o trabalho, suas despesas com o pagamento de auxílio-doença reduziram-se substancialmente.O Ministério da Previdência alerta que o não-comparecimento dos convocados à perícia acarretará a cessação do benefício que vinham recebendo mensalmente no lugar do salário pago pelo empregador.A marcação da perícia garante ao segurado o direito de permanecer afastado do trabalho até que a decisão seja proferida. Os "encostados no INSS" que estiverem hospitalizados ou impedidos de se locomover deverão enviar um representante legal à agência do instituto para solicitar que a avaliação médica seja feita no local em que se encontram.A perícia pode ser marcada pelo telefone 135 ou pela internet, no site www.previdencia.gov.br