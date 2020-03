Polícia militar monta esquema especial de segurança para ABC x América No clássico dos times potiguares as torcidas serão monitoradas antes, durante e depois da partida no Machadão.



O combate a violência dentro e fora dos estádios terá mais um capítulo neste domingo (15) no primeiro clássico desse ano do ABC e América, no Machadão. O esquema de segurança montado para o jogo do campeonato estadual começará às 12h 30min com a concentração dos policiais.



A vistoria acontecerá no entorno do Machadão e nas principais vias de acesso ao estádio, como as Avenidas Capitão Mor Gouveia, Bernardo Vieira, Prudente de Morais, Salgado Filho e engenheiro Roberto Freire.



Segundo o capitão Correia Lima, a operação contará com cerca de 800 policiais. “Os policiais estarão de prontidão nas entradas dos portões, com patrulhas equipadas com detectores de metais para coibir ações violentas”, alerta o capitão. Com a vistoria, a polícia militar espera bloquear a entrada de armas de fogo e de corte contundente.



O acesso das torcidas também será monitorado. Confira os portões:

ABC - entrada pelo portão 1 e 11

América - entrada pelo portão 4 e 8

Demais - entrada pelos portão 7



O capitão conta que foi definida uma operação para evitar brigas de torcidas, montando uma escolta na entrada e saída dos torcedores. “Estamos aguardando o contato dos clubes para saber o horário exato da saída das torcidas e suas respectivas concentrações”, frisa Correia Lima.



As paradas de ônibus no entorno do Machadão também serão monitoradas pelas modalidades de policiamento. Policiais estarão de prontidão em carros, motos, montados a cavalo e a pé, de acordo com o posicionamento da patrulha.



O jogo começa ás 17 horas no estádio Machadão.