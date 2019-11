Natal abre processo seletivo para contratação de 21 médicos Ao todo são 11 vagas para clínico geral e 10 para pediatras. Salários variam entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, dependendo da carga horária.

A Prefeitura de Natal abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos clínicos gerais e pediatras. Os salários variam entre R$ 2 mil, para quem trabalhar 20 horas por semana; e de R$ 4 mil, para 40 horas. As inscrições começaram nesta terça-feira (3) e seguem até a quinta-feira (5).



Ao todo são oferecidas 21 vagas, sendo onze para clínico geral e outras dez para pediatra. Os médicos aprovados vão ser encaminhados para dar expediente nas unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde.



Segundo portaria assinada pelo secretário Levis Jales e publicada na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial do Município (DOM), poderá concorrer qualquer profissional médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, “desde que não seja servidor da Administração Direta e Indireta do Município, inclusive os cedidos à Prefeitura Municipal do Natal por força da municipalização dos serviços de saúde”.



Também estão impedidos de concorrer os médicos que já tenham sido contratados temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde por um período de dois anos.



O processo seletivo será feito em uma única fase de análise curricular. A jornada de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais, podendo ser cumprida em regime de plantão ou ambulatório.



As inscrições podem ser feitas até a quinta-feira (5), no horário das 8h às 17h, na sede da Secretaria, no edifício Ducal, no Centro de Natal.



O prazo de validade do processo seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário, até o limite de dois anos.