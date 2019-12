Investidores internacionais acompanham comissão da Fifa Investidores vão oficializar a intenção de investir no projeto de arena apresentado pelo Governo do Estado.

Investidores da Europa e da região Sul do País estarão nesta sexta-feira (6) em Natal participando da inspeção que a equipe Fifa/CBF fará em Natal como critério para escolha das 12 sedes da Copa do Mundo de Futebol em 2014.



Investidores de Portugal, França e multinacionais locadas no Sul do país vão oficializar à equipe Fifa/CBF a intenção de investir no projeto elaborado pelo Governo do Estado para novo estádio de futebol caso Natal seja uma das 12 cidades escolhidas.



Os empresários representam organizações como o grupo Aluso Arena, especializado em projetos de arena do Banco Espírito Santo, o maior do setor privado português; a francesa Bouyguess, maior construtora da Europa, responsável pelo Estádio de France, em Paris; as brasileiras Serveng-Silviosant, com atuação na área de investimentos, construção civil e concessões de estradas no Brasil, e a Valora Participações, especializada em montagem de PPPs.