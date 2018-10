Fluminense vence o Inter e fica mais longe do rebaixamento O Colorado, por sua vez, poupou seus principais jogadores para a final da Copa Sul-Americana.

O Fluminense foi ao Beira-Rio e, no final da tarde deste domingo, conseguiu uma importante vitória de 2 a 0 sobre o Inter, praticamente se livrando do risco de rebaixamento faltando duas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca aproveitou o confronto com um adversário desentrosado e garantiu o triunfo com gols de Romeu e Washington.



Subindo para 43 pontos, o Fluminense ganha duas posições na tabela, vai para 13º e fica cinco pontos do Figueirense, primeiro integrante do grupo da degola. O Colorado, por sua vez, poupou seus principais jogadores para a final da Copa Sul-Americana (quarta-feira, contra o Estudiantes-ARG), e com isso foi superado em casa. Parando nos 51 pontos, permanecendo na oitava colocação.



INTER

Lauro; Bustos, Danny Morais, Pessanha e Ramon; Sandro, Maycon (Taison), Rosinei e Andrezinho (Talles Cunha); Daniel Carvalho e Guto (Luiz Carlos)

Técnico: Tite



FLUMINENSE

Fernando Henrique, Wellington Monteiro, Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior César (Carlinhos); Fabinho, Romeu, Arouca (Edcarlos) e Conca; Maicon (Tartá) e Washington

Técnico: René Simões



Data: 23/11/2008 (domingo)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF)

Auxiliares: Marrubson Melo Freitas e César Augusto de Oliveira Vaz (DF)



Com informações do UOL Esporte