Insegurança tira tranqüilidade do veraneio em casas de praia

Fotos: Vlademir Alexandre

Dicas de segurança

"Normalmente, essas residências são mais luxuosas. Como as praias são mais desertas, fica mais difícil o socorro da polícia. Quem está em uma praia distante como Jacumã, por exemplo, no tempo que a polícia leva pra chegar até lá, os bandidos atravessam o Estado todinho. Então, por essas facilidades é que as casas de praia são alvos fáceis", explica o delegado.De acordo com Graciliano Lordão, que atualmente é titular da Delegacia de Parnamirim, mas já foi chefe da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur), o crime mais comum nesse período de veraneio, entre dezembro e janeiro, é o famoso arrastão. Ele ressaltou que algumas particularidades podem ser observadas na ação dos criminosos."Geralmente, eles entram na residência por volta das 19h ou 20h, quando as pessoas estão reunidas. Nesse horário, as pessoas estão assistindo televisão, jantando, ou seja, estão mais despreocupadas. Então, eles invadem o local e levam tudo de valor que encontram, como televisores, aparelhos celulares, câmeras digitais e às vezes computadores note books".Outra particularidade destacada pelo delegado é que na maioria dos assaltos, os criminosos não fogem levando os veículos das vítimas. Graciliano Lordão disse que os assaltantes chegam em carros próprios e agem dentro de um esquema para que não corram o risco de serem pegos de surpresa. No caso de fuga em algum carro das vítimas, os veículos poderiam estar sem combustível ou quebrar.Para se ter uma idéia da onda de assaltos que vem acontecendo na região litorânea, só no fim de semana passado pelo menos cinco casas de praia foram roubadas. Quatro deles teriam sido cometidos na praia de Barreta, litoral Sul do Estado, na madrugada do domingo (30), e outro na praia da Graçandu, litoral Norte, também na noite do domingo.Neste, dois homens armados de revólveres renderam as pessoas que estavam na residência e levaram jóias, celulares e dinheiro, além de um Pálio cor cinza, abandonado na manhã desta segunda-feira (01) no bairro de Igapó, zona Norte de Natal.No mês de novembro, um assalto em Pium também ganhou repercussão. Isso porque uma das vítimas chegou a ser feita refém por aproximadamente cinco horas. O crime aconteceu no dia 7 de novembro, quando os bandidos realizaram arrastões em duas residências vizinhas na rua Etelvino Vidigal.O delegado Graciliano Lordão frisou que bandido não tem lugar certo para atuar. "No entanto, o litoral Norte, historicamente o litoral Norte é o mais procurado, principalmente Pirangi, Graçandu, Jacumã e Pitangui. O litoral Sul é mais tranqüilo. Isso é explicado pela dificuldade de acesso a esses locais, como eu já disse".Segundo Lordão, o fator segurança tem contribuído para que as pessoas desistam de freqüentar praias nesse período. "Quando se vai a uma casa de praia, você fica muito vulnerável. Primeiro, as casas não têm segurança, passam, na verdade, o dia aberta. Então, esse é um forte atrativo para assaltantes. É como diz o ditado, quem faz o ladrão é a ocasião".O delegado falou ainda que a maioria das pessoas não tem conhecimento do perigo que correm ao estarem em uma casa de praia. "Talvez por esse motivo itens de segurança como cercas elétricas ainda não são muito usados". Além disso, Graciliano Lordão enfatiza que as vítimas de arrastões em praias não procuram a polícia para denunciar."Quando acontece um assalto desses, é comum que os veranistas deixem a casa em que estão e não procurem a polícia. Eles só fazem isso quando perdem documentos. Então, se nós não tomamos conhecimentos dos assaltos fica difícil investigar e prender os criminosos", comenta. Assim como os constantes assaltos preocupam a população, a polícia também vem desenvolvendo medidas para coibir os arrastões. Na próxima semana, a Polícia Militar deverá lançar um plano de medidas para a Operação Verão 2008/2009.» Manter a casa iluminada» Não deixar a casa aberta por muito tempo» Evitar levar armas para a praia» Evitar levar objetos de valores» Não ir para esses locais com muitos veículos que chamem atenção» Em caso de assalto, não reagir» Manter a tranqüilidade e passar tranqüilidade para os criminosos