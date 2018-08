Deicor remete à Justiça inquérito contra envolvidos no laboratório de drogas

Thyago Macedo Parte da droga foi apreendida numa casa, em Jenipabu.

por uma fonte da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), responsável pela investigação.À época, dois homens foram presos na casa: Nilton Albuquerque Gomes de Andrade e Claudio Martins Junior, ambos paulistas e com 32 anos. Eles estão detidos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. De acordo com informações repassadas ao, os dois tiveram seus depoimentos colhidos na semana passada para a elaboração do inquérito.Além deles, também foi indiciado Ricardo Alves de Mello, que está foragido e possivelmente tenha sido a pessoa que escapou do cerco policial se embrenhando no mangue.O inquérito policial nº 020.10/2008 – Deicor foi remetido à Comarca de Extremoz na sexta-feira (7) pelo diretor da Divisão, Ronaldo Gomes. Nele, Nilton, Cláudio e Ricardo foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico sendo que os dois primeiros também foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.Procurado pela reportagem, o delegado Ronaldo Gomes preferiu não tecer comentários acerca deste inquérito e da investigação realizada pela Deicor.