Acusado de assaltos a residências é preso por policiais da Defur José Carlos do Nascimento, o “jarrinho”, foi detido em sua casa, no Passo da Pátria. Ele é apontado como um dos envolvidos ao assalto numa residência, no Barro Vermelho.

Uma equipe de policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) prendeu, na noite desta segunda-feira (10), um homem acusado de envolvimento com assaltos a residências.



José Carlos do Nascimento, o “jarrinho”, 19, foi preso em sua casa, no Passo da Pátria. O titular da Defur, delegado Márcio Delgado Varandas, disse que o homem detido é apontado como um dos envolvidos ao assalto numa residência na Rua Alberto Maranhão, no Barro Vermelho, bem próximo a um posto policial. “Ele já responde por outros crimes e uma das vítimas o reconheceu por meio de algumas fotografias”, informou.



Munido de um mandado de prisão, policiais da Defur foram até o Passo da Pátria onde prenderam “jarrinho”. “Inclusive, ele já confessou o assalto nessa casa no Barro Vermelho”, lembra.



Márcio Delgado declarou que há outras pessoas envolvidas nesses assaltos que “jarrinho” participou e “algumas já foram identificadas”. “Vamos continuar o trabalho de investigação para chegar até os demais”, avisou



O acusado foi encaminhado à delegacia de plantão da zona Sul onde vai ficar detido. Mesmo após a prisão, os policiais da Defur ainda continuaram com buscas para encontrar outros envolvidos na quadrilha da qual “jarrinho” é integrante.