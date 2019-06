Israel afirma ter matado importante militante do Hamas Um porta-voz do exército israelense afirmou que um alto militante do Hamas, Amir Mansi, foi morto pela artilharia israelense.

O governo de Israel confirmou já ter lançado, somente neste sábado (10), mais de 70 ataques contra a Faixa de Gaza. Segundo a agência de notícias britânicas BBC, o governo israelense afirmou que os alvos da ofensiva terrestre, marítima e aérea tinham ligações com o grupo islâmico Hamas.



De acordo com a BBC, um porta-voz do exército israelense afirmou que um alto militante do Hamas, Amir Mansi, foi morto pela artilharia israelense. Mansi, ainda segundo o porta-voz israelense, estaria envolvido no lançamento de foguetes contra o sul de Israel, a partir da Cidade de Gaza. O Hamas não emitiu qualquer comentário sobre o assunto.



A BBC também divulgou que as tropas israelenses teriam se aproximado da Cidade de Gaza, sem, contudo, entrar nas zonas mais populosas. As notícias, bem como o números de vítimas e os locais atingidos pelos bombardeios lançados por Israel não puderam ser checados por fontes independentes, já que o governo israelense proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros na região.



De acordo com as agências de ajuda humanitária, os 1,5 milhão de moradores de Gaza precisam urgentemente de alimentos e ajuda médica. Após ter suspendido, na última quinta-feira (8), a distribuição de comida e remédios na Faixa de Gaza, a Organização das Nações Unidas (ONU) retomou os trabalhos assistenciais.



A interrupção na entrega ocorreu porque, segundo a entidade, o motorista de um de seus caminhões teria sido morto, supostamente pela artilharia israelense. Israel negou a acusação, afirmando ter certeza de que suas tropas não atacaram o veículo.



Os combates entre Israel e o Hamas recomeçaram há 15 dias, após o término, em novembro, de um acordo de cessar-fogo firmado pelas duas partes. Israel alega ter voltado a bombardear a Faixa de Gaza em resposta aos mísseis que militantes do Hamas vinham lançando contra o sul do país, mesmo durante a vigência do acordo de seis meses.



Ontem (9), Hamas e Israel rejeitaram uma resolução de cessar-fogo aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Enquanto Israel afirma que os contínuos ataques com foguetes mostram que resoluções “não funcionam”, o Hamas insiste que qualquer trégua tem que incluir o fim do bloqueio econômico de Israel à Faixa de Gaza, além da retirada das tropas israelenses da região.