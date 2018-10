Prazo para pedido de isenção de taxa para seleção do Prominp termina neste domingo

* Fonte: Petrobras

As inscrições para o 4º ciclo do Plano Nacional de Qualificação Profissional do Prominp vão até 19 de dezembro, mas o período para se inscrever com pedido de isenção da taxa de inscrição termina neste domingo, dia 23 de novembro.Para obter a isenção da taxa, o candidato deve, ao preencher a ficha de inscrição, informar o seu NIS (Número de Identificação Social) e se declarar como membro de família de baixa renda.As inscrições podem ser feitas por meio do site nos postos de inscrição listados no Edital ou nos postos de inscrição adicionais (VEJA LISTA ABAIXO), divulgados no site do Programa.O resultado dos pedidos será divulgado no dia 5 de dezembro, no site da Cesgranrio ou pelo telefone 0800 701 2028. Se o pedido for validado, o candidato estará automaticamente inscrito. Se for indeferido, a inscrição será cancelada e o candidato terá de fazer uma nova inscrição paga.Para tirar dúvidas, os interessados devem ligar para o número 0800 701 2028, ou enviar um e-mail para o “Fale Conosco” do site do Prominp.O edital oferece em torno de 21 mil vagas em 12 estados do país: Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A taxa de inscrição é de R$22 para nível básico, R$38 para níveis médio e técnico e R$ 56 para nível superior.