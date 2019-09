Três homens são detidos em barreira da Operação Verão Acusados estavam com um revólver de calibre 38, com um dos projéteis deflagrados. Dois deles já respondem por homicídio.

Policiais Militares prenderam três homens em uma barreira policial montada na praia de Pitanguí neste domingo (25). Eles estavam com uma arma de fogo sem documentação. Os homens estavam dentro de um carro Fiat Uno azul de placas MZA-7650 de Natal.



João Paulo Fernandes Vilar, 19, Francisco Carleison Galdino de Oliveira, 28, e Milton de Medeiros, 32. Este último estava com um revólver calibre 38.



De acordo com informações da polícia, João Paulo Fernandes responde por um homicídio e Francisco Carleison responde por dois homicídios. A arma encontrada com os suspeitos tinha sido utilizada, pois foi encontrado um cartucho que havia sido usado.



Os projéteis que estavam na arma estavam abertos com um produto de cor vermelha dentro coberta de esmalte. O tenente Rodrigo Couceiro, comandante do patrulhamento de Extemoz, informou que esta alteração potencializa a infecção da vitimas.



“Esta alteração feita nas balas faz com que a infecção seja maior e mais rápida, matando a vitima em poucas horas”, explicou.