Acidente na Fonte Nova em Salvador completa um ano Incluído no projeto baiano para a Copa de 2014 no país, estádio deve ter estrutura completamente revista; obras devem custar pelo menos R$ 230 milhões

SALVADOR - Jader Landerson Santos Azevedo tem 19 anos, mas pode se dizer que nesta terça-feira ele completa um ano de uma nova vida. Ele foi um dos poucos que sobreviveram à queda de uma altura de 15 metros com o desabamento de um pedaço da arquibancada do anel superior da Fonte Nova, no dia 25 de novembro do ano passado.



A Justiça até hoje não determinou quem ou quais foram os culpados pela tragédia. Os processos estão correndo e, como sempre acontece no Brasil, de forma vagarosa.



Algumas famílias já receberam as indenizações, outras precisam resolver pendências burocráticas. Palco da tragédia, a Fonte Nova continua interditada e o governo deseja reformá-la para ser uma das sub-sedes brasileiras da Copa do Mundo de 2014.



Outras sete pessoas não resistiram ao impacto e morreram naquela que foi a maior tragédia do futebol brasileiro. O acidente aconteceu na partida entre Bahia x Vila Nova válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C, que assegurou o acesso do time baiano à Série B deste ano, diante de presença de mais de 60 mil torcedores.



O Estádio Octávio Mangabeira, mais conhecido como Fonte Nova, completou com a tragédia um ano de interdição. Mas no último mês de setembro, o Governo do Estado anunciou o projeto vencedor para requalificar o equipamento, visando que Salvador se torne sub-sede da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.



A idéia da nova Fonte Nova se baseia na utilização parcial da infra-estrutura já existente, com a adição de novas funcionalidades. O anel inferior será remodelado com a aproximação da arquibancada do campo. Já o anel superior, que está com a estrutura comprometida, vai ser demolido. Ainda há a potencialidade para cobertura das arquibancadas, cujo modelo já é utilizado em praças esportivas modernas, construídas em países do Oriente Médio.



O novo estádio, que deve custar R$ 230 milhões, prevê uma capacidade mínima de 55 mil torcedores com possibilidade de ampliação para 60 mil. A intenção é um capacidade para 60 mil expectadores, para Salvador também sediar um dos jogos das semifinais. O estacionamento terá vagas para 2.700 veículos. Além disso, vão ser construídos 36 camarotes, que serão corporativos, uma nova tribuna de honra e estacionamento vip na área interna.



Quem ficará responsável em transformar esse projeto em realidade é a empresa paulista Setepla Tecnometal Engenharia Ltda, que venceu a concorrência com outras cinco empresas. Segundo o Governo do Estado, o projeto da Setepla se baseou num modelo auto-sustentável inspirado no estádio da cidade alemã de Hannover, que abrigou partidas da Copa de 2006. A Setepla tem uma parceria com a alemã Schulitz + Partner Architekten, responsável pela reconstrução do estádio alemão.



Uol Esporte/ e Jornal A Tarde Esporte