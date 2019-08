Barack Obama reafirma o sonho americano no discurso de posse

Reprodução Obama repetiu Lula: “Nós escolhemos a esperança, não o medo.”

Obama aproveitou para agradecer o trabalho desempenhado pelo ex-presidente Geoerge W. Bush, em especial, a “cooperação durante o período de transição”.Em seguida, o presidente norte-americano apresentou o quadro de crise que atinge a nação. Falou das guerras em curso, no Iraque e Afeganistão, sobre a economia enfraquecida e lembrou a campanha do primeiro mandato do presidente Lula: “Nós escolhemos a esperança, não o medo.”No entanto, não deixou de alfinetar a antiga gestão, ao fazer alusão aos factóides criados pelo governo Bush para legitimar a chamada “guerra contra o terror”. “É o fim das falsas promessas e dogmas ultrapassados”, declarou Obama.O presidente dos EUA apelou para os valores que nortearam a fundação da superpotência. “Todos são iguais, livres e merecem a oportunidade de buscar a própria felicidade”, disse.E adiantou algumas diretrizes da sua gestão, como a aposta em obras de infraestrutura para impulsionar a retomada do crescimento econômico. Obama também confirmou a busca por novas matrizes energéticas, como a eólica e o biocombustível.Sobre política internacional, Obama expressou o desejo em retomar o papel de liderança exercido pelo país. Conclamou os povos do mundo à união, citando inclusive o Quênia, “país onde meu pai nasceu”. Mas não deixou de lado a preocupação com a segurança nacional, ao comentar a ameaça do terrorismo. “Nós iremos derrotá-los”.