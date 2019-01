Prazo final para negociar ICMS vai até 23 de dezembro Contribuintes pessoa física e jurídica poderão quitar as dívidas com descontos que chegam a 75% e parceladas em até quarenta vezes.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) estabeleceu 23 de dezembro como prazo final para que os devedores de ICMS possam negociar os débitos.



Os contribuintes pessoa física e jurídica poderão quitar as dívidas com descontos que chegam a 75% e parceladas em até quarenta vezes, definidas de acordo com a quantia devida e a forma de pagamento.



A proposta é do Programa de Pagamento de Débitos – Propad 4 – que oferece facilidades exclusivamente para este período. Para saber como aderir ao Propad e fazer uma simulação para a quitação do débito, os inscritos podem entrar em contato com a Procuradoria da Dívida Ativa na PGE em Natal.



A PGE fica na Avenida Afonso Pena, Tirol e atende pelo telefone (84) 3232.2733, ou os núcleos do interior, nos municípios de Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Ceará-Mirim e São José de Mipibu.