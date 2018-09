Grêmio faz 2 a 1 no Coritiba e segue firme na luta pelo título Faltando três partidas para o fim da competição a equipe gaúcha mantém esperanças de ser campeã.

No encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez a lição de casa, venceu o Coritiba por 2 a 1, e continua no encalço do São Paulo. Diante de um Olímpico lotado (43.057 pessoas), os gols de Tcheco e Alê (contra) garantiram a segunda vitória consecutiva, e faltando três partidas para o fim da competição a equipe gaúcha mantém esperanças de ser campeã.



O Tricolor entrou em campo sabendo que não teria como alcançar o São Paulo, que venceu o Figueirense e subiu para 68 pontos, e ainda viu a aproximação do Flamengo (63), que bateu o Palmeiras (61). Com o trunfo em casa, chegou aos 66, garantiu a vice-liderança e segue sonhando com o título.



Por outro lado o time paranaense, que ocupa zona intermediária na tabela e não tem mais ambições na competição, estacionou nos 50 pontos, acabou sendo ultrapassado pelo Goiás e termina a rodada em oitavo lugar.





GRÊMIO

Victor; Amaral, Réver e Héverton; Souza, Rafael Carioca (Adílson), William Magrão, Tcheco e Hélder; Reinaldo (André Luis) e Marcel (Morales)

Técnico: Celso Roth



CORITIBA

Vanderlei; Maurício, Felipe e Rodrigo Mancha; Marcos Tamandaré, Alê, Dozinete (Carlinhos Paraíba), Marlos e Ricardinho; Hugo (Jaílson) e Keirrison (Ariel)

Técnico: Dorival Júnior



Data: 16/11/2008 (domingo)

Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés (Fifa/RJ) e Hilton Moutinho Rodrigues (Fifa/RJ)



Com informações do UOL Esporte