Após renúncia de Edmar Moreira, Câmara escolhe novo corregedor esta semana A carta de renúncia deve ser entregue oficialmente ainda hoje (9) à Presidência da Casa.

Depois das denúncias de que não teria declarado ao Imposto de Renda um castelo de sua propriedade no valor de R$ 25 milhões, o deputado Edmar Moreira (DEM-MG) renunciou ao cargo de 2º vice-presidente e de corregedor da Câmara. Ele também é acusado de ter dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



A carta de renúncia deve ser entregue oficialmente ainda hoje (9) à Presidência da Casa. Pelo Regimento Interno, no prazo máximo de cinco sessões, uma nova eleição para o preenchimento do cargo deverá ser feita.



Como a vaga de corregedor e de 2º vice-presidente cabe ao Democratas, o partido deve se reunir amanhã (10) para decidir se mantém a indicação do deputado Vic Pires (PA) para o cargo. Ele era o candidato oficial da legenda e perdeu a eleição para Edmar Moreira, que, na última hora, apresentou candidatura avulsa.



O DEM já havia pedido a renúncia do deputado mineiro e promete levar o caso à Comissão de Ética do partido.