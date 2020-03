Semsur começa a cadastrar ambulantes para trabalhar no Carnaval Multicultural 2009 Órgão deverá cadastrar cerca de 1.500 comerciantes para trabalhar na festa

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) começa na próxima segunda-feira, 16, o cadastramento dos ambulantes que irão atuar no Carnaval Multicultural 2009. O órgão deverá licenciar cerca de 1.500 comerciantes que serão autorizados a vender alimentos, bebidas e outros produtos nos principais pontos do evento.



Os autorizados pela Semsur receberão um crachá de identificação, com o número da licença provisória para comercialização.



O cadastramento poderá ser feito até sexta-feira, 20, no prédio da Semsur. O horário é das 8h às 17h. O comerciante deverá apresentar documentos de identificação (CPF e identidade) e preencher o termo de licença, onde irá constar a área da cidade em que irá atuará, entre os quatro principais pólos de realização do Carnaval Multicultural: Redinha, Ponta Negra, Ribeira e Centro Histórico.



Com o cadastramento, a Semsur pretende regularizar a atividade comercial durante as festividades, garantir a organização e a segurança à população que irá participar da festa. Entre as exigências que deverão ser cumpridas pelos comerciantes está o fato de não venderem bebidas alcoolicas em garrafas de vidro e seguir as especificações da Cosern para ativar pontos de iluminação, caso necessite.



Para garantir que somente quem tem cadastro possa atuar no período carnavalesco, os fiscais da Semsur estarão nas ruas conferindo o uso do crachá e as condições de instalação das barracas e carrinhos.



Outras informações sobre o cadastramento poderão ser obtidas na Semsur, pelo telefone 3232-8690.