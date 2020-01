Visita a projeto em Ceará-Mirim é promessa de Lula

José Cruz/ABr Presidente Lula havia prometido visitar o projeto que se destacasse na avaliação realizada pelo Banco do Brasil.

Secretário adjunto de Pesca do Estado, Antônio-Alberto Cortez confirmou que o presidente já havia se comprometido a visitar o projeto que se destacasse na avaliação realizada pelo banco durante o ano de 2008 e que incluiu trabalhos desenvolvidos em todo o Brasil. “Há alguns meses, nessa avaliação, o projeto do Mato Grande despontou como o melhor de todo País”, ressalta.Alberto Cortez lembra que o projeto no Mato Grande já produz de 13 a 14 toneladas mensais de peixe, em viveiros que utilizam águas de poço, e ganhará em breve o reforço da estrutura onde funcionarão curtumes, para o beneficiamento do couro das tilápias, agregando valor à produção. “É um projeto que certamente serve de exemplo e isso justifica a visita do presidente”, entende.Entre os parceiros do polo estão a UFRN, que dá apóio técnico à produção e utiliza o projeto como local de capacitação para seus estudantes de graduação e pós-graduação; a Petrobras, que apoia a produção de sorgo e girassol, dos quais é retirada a ração para os peixes; a Secretaria Nacional de Pesca; o Cefet; a Associação de Funcionários do Banco do Brasil; e o Governo do Estado, que auxilia os assentados através da Emparn e da Emater.“O governo também contribui com obras de infra-estrutura, como a melhoria das estradas de acesso”, exemplifica o secretário adjunto de Pesca.