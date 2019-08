Garibaldi Filho continua candidato até oficialização de José Sarney

Cedida Oficialmente, Garibaldi ainda é o candidato do PMDB à Presidência do Senado.

"Diante da decisão de Sarney, a viabilidade de minha candidatura a esta altura é precária. Mas é necessário aguardar a decisão oficial da bancada do PMDB, que vai se reunir para oficializar o lançamento de Sarney. Quando isso acontecer, apoiarei Sarney", declarou Garibaldi ao blog do jornalista Fernando Rodrigues do Uol.Nesta manhã de terça-feira (20), Garibaldi Filho permanece em sua residência, em Brasília. De acordo com a assessoria de imprensa, ele aguarda a chegada do líder do partido o senador, Valdir Raupp (PMDB - RO) que está em Cuba, para fazer a reunião.A eleição para presidente do Congresso Nacional está marcada para o dia 2 de fevereiro. Atualmente a Casa está em recesso.