Exploração de petróleo do pré-sal será iniciada em 2009, garante Lula Presidente pediu que a população acredite na capacidade do país de enfrentar as turbulências.

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu hoje (22) o início da exploração da reservas de petróleo do pré-sal em 2009, mesmo com a crise financeira mundial. Lula pediu que a população acredite na capacidade do país de enfrentar as turbulências.



“Posso assegurar que o Brasil não só vencerá a crise, como sairá dela mais forte. Temos todas as condições para isso. Em 2009, vamos começar a explorar as imensas reservas do pré-sal. Com isso, o Brasil passará a ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Estamos todos no mesmo barco. E se remarmos juntos na mesma direção, venceremos as turbulências e prosseguiremos na rota do crescimento. Só depende de nós”, afirmou Lula.



O presidente encerrou o pronunciamento desejando feliz Natal e um bom ano novo aos brasileiros, além de pedir um voto de confiança da população no enfrentamento da crise.



“Um feliz Natal para você e para sua família. Que 2009 seja um ano ainda melhor que 2008. Que seja um ano de saúde, de paz e de prosperidade. Acredite no Brasil porque, antes de tudo, você estará acreditando em você”, concluiu o presidente da República.