Parnamirim: Maurício exonera cargos comissionados Maurício Marques excluiu do ato diretores de unidade de saúde, de escolas e de creches e ainda os decorrentes de processo de votação direta para mandato temporário.

O prefeito de Parnamirim, Maurício Marques dos Santos, exonerou as pessoas que ocupavam cargos comissionados e detentores de funções de confiança ou gratificadas, bem como de chefias de base. O decreto que determina a exoneração, de número 5.505, foi publicado na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).



Segundo o documento, não serão atingidos pelo ato os diretores de unidade de saúde, de escolas, de creches e “ainda os decorrentes de processo de votação direta para mandato temporário, tal como ocorre com a função pública de conselheiro tutelar”.



Em outro decreto, de número 5.507, Maurício Marques convoca “todos os servidores integrantes do Quadro de Pessoal do Município a se apresentarem, até 31 de janeiro de 2009, no órgão de sua lotação original, sob pena de suspensão sumária dos pagamentos e deflagração do procedimento disciplinar por abandono de cargo ou função”.



Nessa apresentação “deverá ser preenchido, pelo servidor, formulário próprio elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, informando onde está desenvolvendo suas atividades”.



O servidor deverá anexar, ao formulário, um comprovante de residência atualizado.