Prêmio Rubens Lemos recebe inscrições até sexta (28)

Divulgação Prêmio homenageia jornalista e escritor potiguar, falecido em 1999

O prêmio, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto, tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos jornalistas que colaboram, incentivam e divulgam a cultura potiguar.São cinco categorias distintas: Jornalismo Digital, Jornalismo Impresso, Jornalismo Eletrônico, Fotojornalismo, Programa de Rádio e a categoria Especial Universitária.A premiação para os vencedores é de R$ 3 mil, com exceção da categoria universitária, com o prêmio de R$ 1 mil.Este edital faz parte do Programa de Desenvolvimento da Cultura do Rio Grande do Norte - uma política cultural inédita no Estado, na qual a governadora Wilma de Faria destinou crédito suplementar de R$ 1 milhão para ações contempladas por edital público de seleção.O edital do Prêmio de Jornalismo Cultural Rubens Lemos é o segundo de uma série de 14, que contemplam várias modalidades artísticas como dança, audiovisual, teatro e música.O edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da FJA. Para conferi-los, clique aqui Dúvidas e Informações pelo telefone 3232-5352 ou por e-mail

Rubens Lemos

O jornalista Rubens Lemos (1941-1999), natural de Santana do Matos, começou atuando no rádio em Londrina (PR), e logo se envolveu nas lutas populares. Com o golpe militar de 64, teve a prisão decretada, retornando para Natal, onde trabalhou como repórter e editor do Diário de Natal e como locutor na Rádio Poti.No final dos anos 60, fugiu para o Chile, onde permaneceu até 1973. Retornou clandestinamente para Natal, mas terminou detido e encaminhado ao Doi-Codi, em Recife, onde foi torturado e conviveu com outros presos políticos.Disputou em 1982 o Governo do Estado pelo PT, partido do qual foi um dos fundadores no Rio Grande do Norte. Foi secretário de Comunicação Social de Cuiabá-MT. Em novo retorno a Natal, passou a trabalhar na Tribuna do Norte, como editor cultural.