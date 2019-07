TCE condena ex-gestores do hospital Santa Catarina

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) desaprovou, na sessão do Tribunal Pleno de quinta-feira (15), processo de prestação de contas de suprimentos de fundos referente ao processo 010563/99-SESAP, no valor de R$ 265.727,64. O processo tinha por objetivo atender às necessidades do hospital Dr. José Pedro Bezerra (antigo santa Catarina), na zona Norte de Natal.Devido às graves irregularidades cometidas pelos gestores, sobretudo com relação ao fracionamento ilícito de despesas para fugir ao certame licitatório, e apresentação de notas fiscais inautênticas, o TCE votou pela restituição ao erário, de forma solidária do valor de R$ 64.979,07, devidamente corrigidos, pelos senhores Ivan Santa Rosa Pinheiro (diretor administrativo e financeiro da unidade hospitalar e subscritor das notas fiscais) e Maria Margareth Fernandes Vieira (diretora geral do hospital à época e ordenadora de despesa).Foi aprovada ainda a aplicação individualizada de multa de 10% do valor atualizado do débito aos gestores e multa individual de R$ 1 mil, em virtude do fracionamento ilícito de despesas.Os autos do processo serão encaminhados para a Procuradoria Geral de Justiça para as providências cabíveis no âmbito de sua competência.

