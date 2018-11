Goiás x São Paulo será no Bezerrão, em Gama Jogo do dia 7 é válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

O jogo Goiás x São Paulo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será disputado no Estádio Walmir Campelo de Bezerra, o Bezerrão, às 17h, na cidade-satélite de Gama, localizada a 180 km de Goiânia e a 30 km de Brasília.



A mudança do local da partida deve-se ao cumprimento da perda de mando de campo imposta ao Goiás, conforme decisão do STJD.



O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 71 pontos e pode chegar para esta partida como tricampeão, bastando para isso vencer o Fluminense, na rodada de domingo, no Morumbi, em São Paulo.





Domingo - 37ª rodada - 30/11



Botafogo x Figueirense - João Havelange - Rio de Janeiro

Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio - Porto Alegre

Vitória x Palmeiras - Barradão - Salvador

Portuguesa x Sport - Canindé - São Paulo

Coritiba x Vasco - Couto Pereira - Curitiba

Náutico x Atlético/PR - Aflitos - Recife

Flamengo x Goiás - Maracanã - Rio de Janeiro

Ipatinga x Grêmio - Ipatingão - Ipatinga

Atlético x Santos - Mineirão - Belo Horizonte

São Paulo x Fluminense - Morumbi - São Paulo



*Todos os jogos às 17h (16h em Natal)