Secretário diz que dívidas da Semsur somam quase R$ 2 milhões João Bastos afirma que as dívidas são referentes a manutenção, obra e contribuição da iluminação pública da gestão anterior.

Os débitos gerados pela antiga gestão da Prefeitura de Natal continuam sendo pautas para novas discussões. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Semsur, em coletiva com a imprensa na manhã dessa terça-feira (10), as dívidas são referentes a manutenção, obra e contribuição da iluminação pública. O valor declarado pela Semsur é de R$ 1.922.515,98.



No caso do Mercado do Peixe, no bairro das Rocas, os débitos somam mais de um milhão entre o orçamento que foi empenhado e anulado de R$ 744 mil e a verba federal, R$ 700 mil. Além dos débitos, a obra ainda não está concluída e ainda precisará de mais orçamento. “Apenas 25% das obras do Mercado do Peixe estão prontas”, denuncia o secretário da Semsur, João Bastos.



Para justificar os valores, João Bastos, analisou detalhadamente as áreas durante o mês de janeiro. “Fizemos a análise de todas as contas para não cometermos injustiça”, alega Bastos.



O secretário alega que a única solução para o Mercado do Peixe é colocar a obra no orçamento a partir do próximo mês. “Vamos colocar a obra no orçamento para acelerar a conclusão”. João Bastos declara ainda que atualmente as obras estão sendo realizadas por apenas 5 funcionários, 10% do necessário para o término das obras.