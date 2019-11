Emparn confirma inverno chuvoso em 2009 Chuvas devem começar a partir da segunda quinzena de março na maior parte do Estado.

O inverno este ano será bom, com uma média de precipitações de normal a muito chuvosa. A informação foi confirmada pelo meteorologista Gilmar Bistrot, da EMparn, durante reunião realizada hoje (3) com o vice-governador Iberê Ferreira de Souza para avaliar medidas preventivas contra enchentes.



Segundo o especialista, estudos indicam a possibilidade de haver inverno intenso. “Se o Pacífico e o Atlântico se mativerem na situação em que estão, o inverno será de normal a muito chuvoso”, explica.



O vice-governador alerta: “A população não deve se alarmar, nem se assustar. Estamos tomando medidas preventivas”.



As chuvas devem começar a partir da segunda quinzena de março na maior parte do Estado. No litoral, as precipitações costumam aparecer mais tardiamente, segundo Bistrot, por volta do final de maio e segue até agosto.



Ele também alertou as autoridades para uma pesquisa realizada no Ceará. “Os ventos estão se invertendo e vindo do Leste, o que ocasiona chuvas mais fortes no litoral. Mas a pesquisa ainda está nascendo”, frisa.