Deputados acreditam que adesão do PMDB à bancada de Micarla não terá reflexo regional

Vlademir Alexandre Walter e Felipe: PMDB e DEM continuam distantes.

Passadas duas semanas de discussão entre os vereadores do PMDB e os membros da Prefeitura, o deputado Walter Alves sequer participou de um encontro para tratar sobre o tema. Membro da direção estadual da legenda, o parlamentar acredita que a decisão da direção municipal corresponde a um desejo legítimo dos dois parlamentares, que analisaram melhor a possibilidade da aliança.“Para ser bem sincero, não acompanhei a discussão. Se eles (vereadores), que conhecem a realidade, decidiram apoiar, eles têm toda a legitimidade para definir essa situação”, explicou o parlamentar.Contudo, apesar da importância de Natal no cenário político do Rio Grande do Norte, Walter Alves acredita que a postura do PMDB de Natal ainda não pode indicar uma aproximação entre os peemedebistas e os partidos que foram aliados de Micarla – como PP, PMN e DEM.“Não acho que essa situação vai ajudar para uma futura aliança com os partidos que atualmente somos adversários, mesmo considerando que ainda é cedo para falarmos em 2010”, disse Walter.O deputado federal Felipe Maia, que esteve ao lado de Micarla durante a disputa pela Prefeitura, também não acredita que o DEM está mais próximo do PMDB com a adesão de Hermano Morais e Luís Carlos à bancada de situação na CMN. Para o parlamentar, o fato não pode ser relacionado ao âmbito regional.“O PMDB está aliado em Natal com um partido (PV) que também é aliado do DEM, e é apenas isso. Não são fatos relacionados (Natal e estado)”, acredita o deputado.