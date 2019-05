Juiz concede liminar impedindo que Prefeitura movimente fundo previdenciário do município Pedido foi resultado de ação popular ajuizada por Salatiel de Souza, argumentando que movimentação dos recursos foi realizada de forma irregular.

O juiz de plantão da 1ª Vara Cível, José Conrado Filho, deferiu liminar determinando que a Prefeitura do Natal não pode realizar novas movimentações no Fundo Previdenciário do Município, sob pena de multa e reclusão. A decisão, comunicada na manhã deste domingo (28), foi resposta à ação popular movida pelo vereador Salatiel de Souza (PSB).



Após as polêmicas sobre a forma como seriam utilizados os R$ 40 milhões pagos pelo Banco do Brasil à Prefeitura, o prefeito Carlos Eduardo admitiu, entre outras coisas, os recursos serviriam para a reposição de R$ 15 milhões, aproximadamente, sacado do fundo previdenciário do município. A movimentação dos recursos da previdência para realização de obras ou outras ações da Prefeitura, no entendimento dos vereadores de Natal, é ilegal.



De acordo com Salatiel de Souza, que moveu a ação contra o prefeito e mais quatro membros da administração de Carlos Eduardo, a decisão em liminar do juiz José Conrado Filho foi tomada devido ao entendimento de que a atitude da Prefeitura em sacar parte do fundo previdenciário infringiu leis municipal e federal.