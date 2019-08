Coqueiros serão retirados da Via Costeira Com a decisão, as obras de duplicação da Via Costeira, paralisadas há quase três semanas, poderão ser retomadas.

Os coqueiros anões existentes no canteiro central da Via Costeira serão retirados. A decisão foi tomada em uma reunião realizada no final da manhã desta quarta-feira (21) entre o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Natal e o Governo do Estado.



Com o entendimento, as obras de duplicação da Via Costeira, paralisadas há quase três semanas, poderão ser retomadas, pois antes o MP não admitia que os vegetais fossem retirados.



Na reunião, ficou decidido que dos 600 coqueiros existentes, cem serão replantados em outro local ainda a ser definido. Os demais serão doados a quem tiver interesse. A notícia da retirada dos coqueiros foi dada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, que esteve presente à reunião.



Ainda segundo ele, R$ 51 mil da obra da Via Costeira serão revertidos para o Parque da Cidade, como forma de compensação aos danos ambientais causados devido à retirada dos coqueiros. Esse foi um acordo firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a empresa contratada para fazer a duplicação.