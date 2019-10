Inspeção da FIFA às Cidades Candidatas à Copa do Mundo 2014: Porto Alegre

Comitiva ainda inspeciona Florianópolis neste sábado



Dando seqüência às inspeções das cidades candidatas à Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a comitiva da FIFA, formada por Thierry Weil (diretor de marketing), Dick Wiles (vice-presidente da empresa MATCH) e Fúlvio Danilas (gerente da FIFA e responsável pelo projeto Copa do Mundo FIFA Brasil 2014), acompanhada pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo, formado pelo presidente Ricardo Teixeira, Joana Havelange, Rodrigo Paiva, Mário Rosa, Carlos Langoni e o consultor de estádios, Carlos de La Corte, visitaram neste sábado a cidade de Porto Alegre.

A comitiva ainda visita, à tarde, a cidade de Florianópolis.

Veja o roteiro das inspeções

30 de janeiro (sexta-feira) - São Paulo

31 de janeiro (sábado) - Porto Alegre e Florianópolis

1 de fevereiro (domingo) - Curitiba e Rio de Janeiro

2 de fevereiro (segunda-feira) - Belo Horizonte e Brasília

3 de fevereiro (terça-feira) - Goiânia e Campo Grande

4 de fevereiro (quarta-feira) - Cuiabá e Rio Branco

5 de fevereiro (quinta-feira) - Manaus e Belém

6 de fevereiro (sexta-feira) - Salvador, Recife e Natal

7 de fevereiro (sábado) - Fortaleza

Nas ocasiões em que houver duas cidades por dia, a primeira inspeção acontecerá às 10 horas e a segunda às 15 horas. Quando forem três cidades, a primeira inspeção será realizada às 9 horas, a segunda às 13 horas e a terceira às 17 horas.