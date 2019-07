População do Bolsa Família do RN atinge bons índices de Desenvolvimento da Família Os indicadores julgados são vulnerabilidade, desenvolvimento infantil, acesso ao trabalho e ao conhecimento, disponibilidade de recursos e condições habitacionais.

O Rio Grande do Norte foi um dos estados brasileiros que obtiveram os melhores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Família (IDF), criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para avaliar o nível de vida da população atendida pelo programa Bolsa Família em todo o país.



O Estado, que possui 459.222 famílias beneficiárias do programa, obteve resultados superiores à média brasileira em três áreas: desenvolvimento das crianças, moradia e vulnerabilidade.



Numa escala que vai de 0 a 1, o Rio Grande do Norte obteve 0,94 no desenvolvimento infantil (apenas cinco estados brasileiros chegaram a essa pontuação). Nas condições habitacionais, em que o Estado alcançou 0,76, o índice do país foi de 0,73. Já no item vulnerabilidade, o Estado alcançou 0,71, enquanto o nível brasileiro foi de 0,68.



O IDF foi elaborado para direcionar as políticas sociais e promover a inclusão social da população de baixa renda. Nele, é traçado um quadro da situação social dos núcleos familiares com renda per capta de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários que recebem o auxílio do Bolsa Família.



