Homem é encontrado morto no rio Pitimbu

Thyago Macedo Homem não tinha identificação, mas aparentava ter mais de 50 anos.

Após chegarem ao local, os policiais constataram a informação e solicitaram a presença dos bombeiros e dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep). O corpo estava em um local de difícil acesso do rio e teve que ser resgatado pelos bombeiros.Além disso, a estrada que dava no rio também era de difícil acesso, onde nem o rabecão do Itep conseguiria chegar. Com isso, os peritos tiveram que resgatar o corpo na caminhonete 4x4 do Instituto.Uma equipe de policiais do 11º Distrito Policial também esteve no local. Eles destacaram que o homem aparentando ter mais de 50 anos não tinha identificação. No entanto, na noite anterior ele teria sido visto em um parque de diversão no Planalto.A polícia vai investigar agora se o homem se afogou sozinho ou se tinha mais alguém em sua companhia. Populares informaram que o local é utilizado para a pesca e também para banho.