O sentimento de não ter Natal

Fotos: Isabela Santos

Priscila Kaly tem 19 anos e o que tem é um barraco na favela Via Sul, localizada no bairro San Vale. Nunca teve Natal. Hoje, mora com os dois filhos e o marido, que é catador de lixo.“A gente não tem condições de fazer nada, é um dia como outro qualquer”, diz com alguma indiferença. “Quando eu era criança era pior. Ficava nos sinais ou pedindo na rua”, completa.Sua vizinha Siara do Nascimento não gosta de lembrar a data. “Péssima” é como qualifica a comemoração do nascimento de Cristo. Na infância, ficava com os pais, mas como moram no interior do Estado, ela não tem dinheiro para a viagem de visita.Com o pé ainda doendo de uma cirurgia que fez há oito meses, a mulher anda dentro da lama que escorre pela rua com um sapato feito de sacola plástica.“Amarro o saco para não infeccionar e os médicos não quererem me internar de novo”, explica com o outro pé descalço.No Hospital Infantil Varela Santiago, onde muitas crianças passarão a noite de Natal internadas, muitas mães sentem prazer unicamente na presença deles.Como será seu Natal? “Vai ser ótimo. O mais importante é ficar perto do meu filho”, disse Josivânia de Melo, que aos 16 anos, segura nos braços seu filho de apenas 6 meses internado com pneumonia.Apesar da aparente conformidade de algumas mães, o que mais se percebe é a vontade de ir para casa, de acordo com a psicóloga Ana Valeska Procopi.“A vontade de sair daqui fica mais forte durante essa época. Não importa onde seja, nem com quem seja. Não importa se moram na favela ou em um apartamento, o que eles querem é estar em casa. O que buscam é o seu lugar”, fala.A assistente social Andréia Baptistoti, diz que há duas semanas chegam presentes para as crianças, mas lamenta que as doações sejam sazonais.“Infelizmente, os brinquedos só chegam na semana do Dia das Crianças e no Natal. Durante o resto do ano, ninguém aparece e as crianças ficam apenas com os brinquedos da brinquedoteca do hospital”.Segundo informações da assistente social, o Varela Santiago hoje está com apenas 59 crianças apesar dos 110 leitos disponíveis. As crianças que vão permanecer no hospital durante a noite de Natal serão as “muito doentes”.“Foram feitas avaliações e quem estava em condições de terminar o tratamento em casa, foi liberado”, explica.Katiane de Souza, há três noites acompanha seu filho e participou das festividades que a instituição realizou para comemorar o fim do ano.“Trouxeram mágico, as crianças participaram de brincadeiras e trouxeram muitos presentes. Foi muito bom”, conta Katiane.Vilma Silva, tranqüila, vai passar a véspera do Natal acompanhando o pequeno Vinicius. Ele tem leucemia há dois anos e na segunda-feira foi submetido a uma cirurgia para a retirada do apêndice.“Ele ia ter alta hoje, mas ficou com febre e teve que ficar aqui”.Seu Natal este ano será “chato”. Mas ela não reclama. Aceita a condição e espera a presença do pai à noite. Afinal, o que parece ser mais importante para todos é ter a família reunida.