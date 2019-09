Exposição fotográfica mostra mudanças na praia de Pipa

Divulgação

A mostra segue aberta à visitação até 15 de fevereiro, das 12h às 22h.Na ocasião também haverá homenagem a um personagem conhecido popularmente como Yahoo, falecido em 2008. Durante o período que morou na praia ele fundou o bloco Yahoo na quarta-feira de Cinzas.Foram reunidas aproximadamente 150 fotografias no tamanho 20 cm x 25 cm, clicadas durante os últimos 30 anos, cedidas por fotógrafos amadores e profissionais. Dentre estes estão Marco Pólo e o alemão Henri Vincent.O objetivo das fotos é mapear a história da praia de Pipa. “Vamos resgatar os valores nativos. Antigamente, passavam vendendo mugunzá, que é comida típica do nordeste, e frivilhado, um tipo de tapioca”, lembra a curadora e uma das fundadoras do NEP, Magui Teixeira.“A proposta da exposição é mostrar essa cultura primitiva que morreu e as transformações, em geral, sofridas pela Pipa nesses 30 anos”, resume.

Como vai a Pipa?

Nos últimos anos, veranistas reclamam e sofrem com as deficiências de infraestutura no lugar. No clima saudosista da mostra, esses problemas também são abordados.“Existem muitos problemas, inclusive de segurança. Semana passada um hóspede de uma pousada foi atingido no pé por um tiro em assalto”, Magui se indigna.Falta de banheiros públicos, ruas esburacadas, ausência de tonéis de lixo, entre outros transtornos são indicados pela curadora como outros principais problemas. Segundo ela, estão construindo barracas na praia do Amor, onde o Patrimônio da União já havia derrubado outras que existiam.A exposição também mostra, de acordo com Magui Texeira, a luta de alguns moradores e do NEP contra a degradação do meio ambiente.“Tem fotos de golfinhos mortos, carregando plástico na boca e mutirões que o Núcleo realizou independente da prefeitura”, fala.

O NEP

O Núcleo Ecológico da Pipa foi criado em 27 de janeiro de 1999. Um grupo de moradores preocupados com o crescimento desordenado de Pipa se reuniu para encontrar alternativas sustentáveis para o desenvolvimento da região.Nesse período os ambientalistas buscam parcerias com o setor público e privado para incentivar a educação ambiental por meio de eventos, cursos, oficinas, palestras e campanhas.Nos últimos dez anos o NEP realiza a semana do meio ambiente (na primeira semana de junho) onde são realizadas diversas atividades (gincanas, oficinas, exposições, mostra de vídeo, passeios, plantio de mudas, mutirões).As principais bandeiras defendidas pela organização durante esses 10 anos são: a delimitação das áreas de preservação e a implantação da Coleta Seletiva em Tibau do Sul.O Núcleo Ecológico da Pipa vem participando de diversos conselhos: Comtur, Refauts, Projeto Orla, Parque Estadual da Mata da Pipa, entre outros.