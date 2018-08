Souza entra em campo contra o Bragantino O meia foi reavaliado pelo Departamento Médico e tem escalação garantida entre os titulares do América na terça-feira (11).

Após três semanas em tratamento intensivo, o meia Souza reforça o América na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta que até o início do treino desta segunda-feira (10) era dúvida, está confirmado e entra em campo contra o Bragantino, no jogo válido pela 35ª rodada.



No domingo (9), no treino de apronto realizado no CT Abílio Medeiros, ainda reinava a dúvida sobre a participação do jogador. Souza treinou separado do grupo principal, dando algumas voltas ao redor do gramado e fazendo um treino físico leve após um período considerado longo de inatividade.



O médico do clube, Maeterlinck Rêgo, explicou que o atleta está apto a voltar ao campo em virtude do trabalho realizado na fisioterapia. “Souza passou um tempo parado, mas o trabalho de condicionamento continuou a ser feito com trabalho em bicicletas e freqüentes corridas ao redor do gramado”, explica.



A expectativa gira em torno da permanência de Souza na partida. O treinador Ruy Scarpino explicou que a idéia é deixá-lo no gramado durante apenas um tempo, mas o rendimento vai depender do atleta.Outra boa notícia para o grupo alvirrubro é a confirmação de Júlio Terceiro. O atleta que estava em tratamento no DM, volta ao grupo principal após 14 dias de fisioterapia.



Para o jogo da próxima terça-feira, o América deve começar com o mesmo time que encerrou o coletivo do domingo. Fabiano, Maizena, Vandinho, Robson e Adlaberto; Elias, Júlio Terceiro, Saulo e Aloísio; Cascata e Marcelo Nicácio. Scarpino ainda não definiu se Souza começa jogando ou substitui Aloísio no decorrer da partida.