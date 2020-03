ASSU goleia Coríntians e assume vice-liderança provisória O Camaleão do Vale aplicou 4 a zero no Galo do Seridó e passou o ABC

Na abertura da oitava rodada do Estadual, o ASSU goleou o Coríntians, 4 a zero.



Os gols foram marcados por Pantera (que agora tem 4 gols, mesma marca de Paulinho Macaíba, do ABC, e Maurício Pantera, do Baraúnas), Gerailton, Luciano Paraíba e Marcelo Assu.



Com este resultado, o ASSU ficou com 14 pontos e tomou provisoriamente o segundo lugar do ABC.



A rodada continua neste domingo (15.02) com ABC x América, Alecrim x Potiguar-MOS, Potyguar x Macau e Baraúnas x Santa Cruz.