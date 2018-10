Tem início reunião entre governadora e secretariado

Luana Ferreira

No encontro, que acontece a portas fechadas, serão discutidos temas relacionados à Segurança, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Logo no início, o secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda, pediu para se antecipar à exposição dos demais, no que foi atendido pela governadora.Ele falará sobre a construção de duas novas cadeias públicas que servirão para diminuir a superlotação das delegacias do Estado – considerada o maior problema enfrentado pela pasta atualmente. A construção de novas Centrais do Cidadão também está na pauta.Com o despacho coletivo, a governadora retoma uma série de reuniões que haviam sido iniciadas há duas semanas com o objetivo de agilizar a execução de obras e serviços pelo Estado. “Não vamos deixar que a burocracia atrapalhe nossas metas”, declarou Wilma de Faria em outubro.